На контроле Президента | Проверки 12.12.2018

На контроле Президента | Борьба с зарослями: как сделать землю пригодной для сельского хозяйства? 10.04.2025

На контроле Президента | От медицины до космоса: совместные проекты Союзного государства 03.04.2025

На контроле Президента | Автохлам под прицелом: почему важно освобождать улицы от старых автомобилей 27.03.2025

На контроле Президента | Электромобили | Производство машин в Беларуси | Отечественные разработки 20.03.2025

На контроле Президента | Заготовка древесины | Бревна с QR-кодом | Цифровизация лесхоза 13.03.2025

На контроле Президента | Как не стать жертвой мошенников? Опасные схемы аферистов 06.03.2025

На контроле Президента | Посевная-2025: как аграрии готовятся к новому сезону? 27.02.2025

На контроле Президента | В Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь 20.02.2025

На контроле Президента | Вторичная переработка | Мусороперерабатывающий завод в Минском районе 13.02.2025

На контроле Президента | Заготовка кормов: от чего зависит качество мясо-молочной продукции? 06.02.2025

На контроле Президента | Земельная амнистия, нагрузка на госорганы и как успеть оформить документы 30.01.2025

На контроле Президента | Качество питьевой воды в Беларуси: решение проблемы превышения железа 23.01.2025

На контроле Президента | Замки Беларуси | Реставрация исторических объектов 16.01.2025

На контроле Президента | Наши дети! Как Беларусь заботится о детях, оставшихся без родителей? 09.01.2025

На контроле Президента | Проектирование и строительство Минского метро | Открытие новых станций 26.12.2024

На контроле Президента | Своевременная выплата зарплат | Работа по договору подряда | ЗП в Беларуси 19.12.2024

На контроле Президента | К зиме готовы! Хранение и реализация урожая| Продовольственная безопасность 12.12.2024

На контроле Президента | Молочная продукция - национальный бренд Беларуси | Успех отрасли 05.12.2024

На контроле Президента | Куда движется Беллегпром и всё ли так хорошо на белорусских фабриках? 28.11.2024