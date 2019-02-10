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Вокруг планеты | В самом сердце Германии открылся Берлинский кинофестиваль10.02.2019
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Вокруг планеты | В самом сердце Германии открылся Берлинский кинофестиваль
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В самом сердце Германии открылся Берлинский кинофестиваль. 69-й по счёту. Антихулиганский закон во Франции, кризис доверия на примере ДРСМД, эксклюзив Берлинале и многое другое.