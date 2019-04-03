2019 для Беларуси - год наведения порядка. Чистые, зеленые города и деревеньки - наша визитная карточка. Только вот красивые пейзажи порой портят заброшенные строения. Больше всего ветхих домов сосредоточено в Гомельской области. Сельские исполкомы продолжают пополнять электронные реестры на своих сайтах. Данные доступны всем желающим.



Процедура внесения дома в категорию ветхого или пустующего изложена в указе Главы государства. Сроки на уведомления хозяев о включении строения в такой список сократились до одного месяца. Продавать аварийный дом можно через аукцион, снижая цену до 80 %. Деньги от продажи пойдут в бюджет места, где он расположен.



По кирпичикам о новшествах, а также почему навести порядок на родной земле даже в Год малой родины для многих становится задачей со звездочкой.

