Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии? 09.02.2025

Белорусская армия проходит проверку боевой готовности. Экзамен имеет несколько почти революционных особенностей. Военные буквально на ходу оценивают новые способы и приемы действий, при этом планируют применять передовые образцы оружия. Из запаса призываются военнообязанные, и тут впору говорить не о восстановлении ими военных навыков, а о приобретении. Армейская сессия с различных ракурсов — в проекте "Диспозиция".