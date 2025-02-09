3.46 RUB
3.39 USD
3.51 EUR
Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии?
09.02.2025
Белорусская армия проходит проверку боевой готовности. Экзамен имеет несколько почти революционных особенностей. Военные буквально на ходу оценивают новые способы и приемы действий, при этом планируют применять передовые образцы оружия. Из запаса призываются военнообязанные, и тут впору говорить не о восстановлении ими военных навыков, а о приобретении. Армейская сессия с различных ракурсов — в проекте "Диспозиция".
Выпуски
20 видео
Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии?09.02.2025
Диспозиция | Cпециалисты Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечают профессиональный праздник05.02.2025
Диспозиция | Пятилетка качества в армии: новый уровень оборонной подготовки и оперативности03.02.2025
Диспозиция | Выборы в Беларуси подтвердили: страна стремится к миру в регионе29.01.2025
Диспозиция | К чему могут привести решения Трампа и как избежать проблем в современных реалиях29.01.2025
Диспозиция | Выборы и боевая подготовка: как Беларусь реагирует на маневры соседних стран23.01.2025
Диспозиция | Белорусские военные укрепляют оборону и продолжают тренироваться на полигонах12.01.2025
Диспозиция | 2025-й год: чего ждать? Какими ответами обладает белорусская армия?05.01.2025
Диспозиция | Мы защитим мирное небо! Как белорусская армия готовится к вызовам и угрозам?02.01.2025
Диспозиция | Как Беларусь и Россия совместно строят эффективную оборону11.12.2024
Диспозиция | ОДКБ не ищет себе место в международной повестке, а создает его и укрепляет01.12.2024
Диспозиция | Обострение противостояния в Европе | Ответ Москвы на удары вглубь территории России29.11.2024
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности?20.11.2024
Что изменит Трамп в военной политике США?16.11.2024
Боевые действия в Украине - в центре внимания08.11.2024
Беларусь в рейтинге сильнейших армий мира! Кто еще попал в силовой топ03.11.2024
Армия принимает пополнение. Завершается осенняя призывная кампания29.10.2024
Ядерный абсурд продолжается! Запад противодействует мирному урегулированию конфликта24.10.2024
Как Польша укрепляет границы с Беларусью?22.10.2024
Белорусская армия проводит специальные занятия по анализу опыта СВО18.10.2024