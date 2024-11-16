Что изменит Трамп в военной политике США? 16.11.2024

Итоги выборов президента США породили множество вопросов. Ключевой из них - что изменит Дональд Трамп в военной политике? Для нас важно понять, окажут ли новые подходы и задачи американского лидера влияние на безопасность Беларуси. Эта тема сегодня - в проекте "Диспозиция".