Администрация Трампа каждый день заявляет о новых подходах к обеспечению безопасности. Беларусь всегда была далека от коммерческих основ при развитии военного взаимодействия с дружественными странами. И это гарантировало последовательность в вопросах укрепления обороноспособности. Один из примеров — объединенная система ПВО стран СНГ. Многие могут сказать: спорный пример. Почему это не так – узнаем в проекте "Диспозиция".

Диспозиция | 10 лет переговорам в Минске и 10 лет системе ПВО Беларуси и России

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