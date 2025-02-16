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Диспозиция | 10 лет переговорам в Минске и 10 лет системе ПВО Беларуси и России

16.02.2025

Администрация Трампа каждый день заявляет о новых подходах к обеспечению безопасности. Беларусь всегда была далека от коммерческих основ при развитии военного взаимодействия с дружественными странами. И это гарантировало последовательность в вопросах укрепления обороноспособности. Один из примеров — объединенная система ПВО стран СНГ. Многие могут сказать: спорный пример. Почему это не так – узнаем в проекте "Диспозиция".

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Диспозиция | 10 лет переговорам в Минске и 10 лет системе ПВО Беларуси и России

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