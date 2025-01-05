Диспозиция | 2025-й год: чего ждать? Какими ответами обладает белорусская армия? 05.01.2025

Как говорится, на экономику надейся, но и с армией не плошай. 2025-й год обещает стать одним из самых противоречивых и опасных в нашем регионе. Шторм может как усилить, так и ослабить вступление в должность Президента США Дональда Трампа. В любом случае у границ нашей страны все больше войск и оружия НАТО. — Какие ответы на угрозы есть у белорусской армии? — Что предстоит усилить и освоить? Железные аргументы — в проекте "Диспозиция".