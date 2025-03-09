Уходящие выходные утопают в словах признательности, благодарности и глубокого уважения к женщинам. В том числе к тем, кто в погонах. Они делают страну и армию сильнее, красивее, успешно совмещают служебную, общественную деятельность и воспитание детей. Однако офицер, прапорщик или рядовой - она еще жена, и мама, и дочь. Иная картина сегодня порой с прекрасной половиной на Западе. О тех, кто за добро и нет, - в проекте "Диспозиция".

Диспозиция | Белоруски в погонах. Они делают страну и армию сильнее и красивее

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