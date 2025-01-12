Диспозиция | Белорусские военные укрепляют оборону и продолжают тренироваться на полигонах 12.01.2025

Начало 2025 года надолго запомнится нашей планете. Все мы теперь знаем, как просто можно строить планы по перекраиванию границ. Эту страну сюда, эту туда. Международное право тоже туда. Заявления Трампа отрезвили тех, кто считал Запад олицетворением сугубо демократических принципов и особенно блюстителем суверенитета других стран. В новых условиях ключевой точкой опоры для независимости стала сила.