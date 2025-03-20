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Диспозиция | Безопасность и конфликты: Беларусь в условиях глобальной нестабильности

20.03.2025

Пока Европу разрывают противоречия по украинскому вопросу, а регион наводняется оружием, эскалируется конфликт на Ближнем Востоке и не только, в Беларуси сохраняется четкий курс на стабильность. И ресурс для этого - наши люди. Они демонстрируют беспрецедентную ответственность за мир. Происходит это в том числе на полигонах Беларуси, где продолжается проверка боеготовности. О человеческом факторе безопасности - в проекте "Диспозиция".

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Диспозиция | Безопасность и конфликты: Беларусь в условиях глобальной нестабильности

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