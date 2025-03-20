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Диспозиция | Безопасность и конфликты: Беларусь в условиях глобальной нестабильности
20.03.2025
Пока Европу разрывают противоречия по украинскому вопросу, а регион наводняется оружием, эскалируется конфликт на Ближнем Востоке и не только, в Беларуси сохраняется четкий курс на стабильность. И ресурс для этого - наши люди. Они демонстрируют беспрецедентную ответственность за мир. Происходит это в том числе на полигонах Беларуси, где продолжается проверка боеготовности. О человеческом факторе безопасности - в проекте "Диспозиция".
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20 видео
Диспозиция | Безопасность и конфликты: Беларусь в условиях глобальной нестабильности20.03.2025
Диспозиция| Фактор сдерживания агрессии! В армии активно обучают управлению беспилотными аппаратами12.03.2025
Диспозиция | Белоруски в погонах. Они делают страну и армию сильнее и красивее09.03.2025
Диспозиция | Дроны и ПВО: как меняется подход к защите воздушного пространства.02.03.2025
Диспозиция | О факторах стабильности и безопасности Беларуси02.03.2025
Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии?01.03.2025
Диспозиция | Минску важно остаться под мирным небом! Что для этого делает армия?23.02.2025
Диспозиция | 10 лет переговорам в Минске и 10 лет системе ПВО Беларуси и России16.02.2025
Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии?09.02.2025
Диспозиция | Cпециалисты Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечают профессиональный праздник05.02.2025
Диспозиция | Пятилетка качества в армии: новый уровень оборонной подготовки и оперативности03.02.2025
Диспозиция | Выборы в Беларуси подтвердили: страна стремится к миру в регионе29.01.2025
Диспозиция | К чему могут привести решения Трампа и как избежать проблем в современных реалиях29.01.2025
Диспозиция | Выборы и боевая подготовка: как Беларусь реагирует на маневры соседних стран23.01.2025
Диспозиция | Белорусские военные укрепляют оборону и продолжают тренироваться на полигонах12.01.2025
Диспозиция | 2025-й год: чего ждать? Какими ответами обладает белорусская армия?05.01.2025
Диспозиция | Мы защитим мирное небо! Как белорусская армия готовится к вызовам и угрозам?02.01.2025
Диспозиция | Как Беларусь и Россия совместно строят эффективную оборону11.12.2024
Диспозиция | ОДКБ не ищет себе место в международной повестке, а создает его и укрепляет01.12.2024
Диспозиция | Обострение противостояния в Европе | Ответ Москвы на удары вглубь территории России29.11.2024
Диспозиция | Безопасность и конфликты: Беларусь в условиях глобальной нестабильности
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