Пока Европу разрывают противоречия по украинскому вопросу, а регион наводняется оружием, эскалируется конфликт на Ближнем Востоке и не только, в Беларуси сохраняется четкий курс на стабильность. И ресурс для этого - наши люди. Они демонстрируют беспрецедентную ответственность за мир. Происходит это в том числе на полигонах Беларуси, где продолжается проверка боеготовности. О человеческом факторе безопасности - в проекте "Диспозиция".

Диспозиция | Безопасность и конфликты: Беларусь в условиях глобальной нестабильности

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b629de4c-4552-457a-8271-baa42c91ce0c/conversions/7c242a64-387f-49ca-9bee-2d3b7643fb13-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b629de4c-4552-457a-8271-baa42c91ce0c/conversions/7c242a64-387f-49ca-9bee-2d3b7643fb13-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b629de4c-4552-457a-8271-baa42c91ce0c/conversions/7c242a64-387f-49ca-9bee-2d3b7643fb13-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b629de4c-4552-457a-8271-baa42c91ce0c/conversions/7c242a64-387f-49ca-9bee-2d3b7643fb13-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Пока Европу разрывают противоречия по украинскому вопросу, а регион наводняется оружием, эскалируется конфликт на Ближнем Востоке и не только, в Беларуси сохраняется четкий курс на стабильность. И ресурс для этого - наши люди. Они демонстрируют беспрецедентную ответственность за мир. Происходит это в том числе на полигонах Беларуси, где продолжается проверка боеготовности. О человеческом факторе безопасности - в проекте "Диспозиция".