Белорусские полигоны сейчас в большей степени напоминают полевые лаборатории. Военные исследуют передовые модели вооруженной борьбы и, минуя многочисленные согласования, прямо на месте корректируют программу подготовки войск. Изменения касаются не только частей и соединений, но прежде всего — обучения отдельных бойцов. Военно-политическая обстановка сегодня может измениться мгновенно, а значит, армия должна быть готова к эффективным действиям еще быстрее. О кульбитах в политике и приемах в тактике расскажем в проекте "Диспозиция".

Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии?

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