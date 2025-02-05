Диспозиция | Cпециалисты Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечают профессиональный праздник 05.02.2025

В последнее время техника стремительно меняет облик белорусской армии. При этом внимание военных фокусируется не исключительно на новинках, а на эффективности боевых комплексов. В строй становятся образцы, способные ответить на актуальные угрозы. О том, как оружие обороны превращается в средство сдерживания - в проекте "Диспозиция".