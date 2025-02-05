3.44 RUB
3.42 USD
3.53 EUR
Диспозиция | Cпециалисты Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечают профессиональный праздник
05.02.2025
В последнее время техника стремительно меняет облик белорусской армии. При этом внимание военных фокусируется не исключительно на новинках, а на эффективности боевых комплексов. В строй становятся образцы, способные ответить на актуальные угрозы. О том, как оружие обороны превращается в средство сдерживания - в проекте "Диспозиция".
Выпуски
20 видео
Диспозиция | Cпециалисты Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечают профессиональный праздник05.02.2025
Диспозиция | Пятилетка качества в армии: новый уровень оборонной подготовки и оперативности03.02.2025
Диспозиция | Выборы в Беларуси подтвердили: страна стремится к миру в регионе29.01.2025
Диспозиция | К чему могут привести решения Трампа и как избежать проблем в современных реалиях29.01.2025
Диспозиция | Выборы и боевая подготовка: как Беларусь реагирует на маневры соседних стран23.01.2025
Диспозиция | Белорусские военные укрепляют оборону и продолжают тренироваться на полигонах12.01.2025
Диспозиция | 2025-й год: чего ждать? Какими ответами обладает белорусская армия?05.01.2025
Диспозиция | Мы защитим мирное небо! Как белорусская армия готовится к вызовам и угрозам?02.01.2025
Диспозиция | Как Беларусь и Россия совместно строят эффективную оборону11.12.2024
Диспозиция | ОДКБ не ищет себе место в международной повестке, а создает его и укрепляет01.12.2024
Диспозиция | Обострение противостояния в Европе | Ответ Москвы на удары вглубь территории России29.11.2024
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности?20.11.2024
Что изменит Трамп в военной политике США?16.11.2024
Боевые действия в Украине - в центре внимания08.11.2024
Беларусь в рейтинге сильнейших армий мира! Кто еще попал в силовой топ03.11.2024
Армия принимает пополнение. Завершается осенняя призывная кампания29.10.2024
Ядерный абсурд продолжается! Запад противодействует мирному урегулированию конфликта24.10.2024
Как Польша укрепляет границы с Беларусью?22.10.2024
Белорусская армия проводит специальные занятия по анализу опыта СВО18.10.2024
Нам нужен мир! О международных военных контактах Минска и трансформации армии13.10.2024