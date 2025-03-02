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Диспозиция | Дроны и ПВО: как меняется подход к защите воздушного пространства.

02.03.2025

Западная Европа окончательно теряет свой статус миролюбивого котика, который призывает: "Ребята, давайте жить дружно". Под маской котика оказался иной зверь, готовый когтями вцепиться в горло тем, кто стремится остановить кровопролитие. О европейском оскале и нашем ответе — в проекте "Диспозиция".

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Диспозиция | Дроны и ПВО: как меняется подход к защите воздушного пространства.

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