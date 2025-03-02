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Диспозиция | Дроны и ПВО: как меняется подход к защите воздушного пространства.
02.03.2025
Западная Европа окончательно теряет свой статус миролюбивого котика, который призывает: "Ребята, давайте жить дружно". Под маской котика оказался иной зверь, готовый когтями вцепиться в горло тем, кто стремится остановить кровопролитие. О европейском оскале и нашем ответе — в проекте "Диспозиция".
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20 видео
Диспозиция | Дроны и ПВО: как меняется подход к защите воздушного пространства.02.03.2025
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Диспозиция | Минску важно остаться под мирным небом! Что для этого делает армия?23.02.2025
Диспозиция | 10 лет переговорам в Минске и 10 лет системе ПВО Беларуси и России16.02.2025
Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии?09.02.2025
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Диспозиция | Пятилетка качества в армии: новый уровень оборонной подготовки и оперативности03.02.2025
Диспозиция | Выборы в Беларуси подтвердили: страна стремится к миру в регионе29.01.2025
Диспозиция | К чему могут привести решения Трампа и как избежать проблем в современных реалиях29.01.2025
Диспозиция | Выборы и боевая подготовка: как Беларусь реагирует на маневры соседних стран23.01.2025
Диспозиция | Белорусские военные укрепляют оборону и продолжают тренироваться на полигонах12.01.2025
Диспозиция | 2025-й год: чего ждать? Какими ответами обладает белорусская армия?05.01.2025
Диспозиция | Мы защитим мирное небо! Как белорусская армия готовится к вызовам и угрозам?02.01.2025
Диспозиция | Как Беларусь и Россия совместно строят эффективную оборону11.12.2024
Диспозиция | ОДКБ не ищет себе место в международной повестке, а создает его и укрепляет01.12.2024
Диспозиция | Обострение противостояния в Европе | Ответ Москвы на удары вглубь территории России29.11.2024
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности?20.11.2024
Что изменит Трамп в военной политике США?16.11.2024
Боевые действия в Украине - в центре внимания08.11.2024
Диспозиция | Дроны и ПВО: как меняется подход к защите воздушного пространства.
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