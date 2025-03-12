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Диспозиция| Фактор сдерживания агрессии! В армии активно обучают управлению беспилотными аппаратами

12.03.2025

Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси Александр Лукашенко посетил в Минске выставку новейших российских беспилотных авиационных систем. Сегодня само наличие в армии эффективных дронов - фактор сдерживания агрессии. Однако оставаться в тренде отрасли нелегко. Воздушные роботы эволюционируют практически ежедневно. Один из ориентиров для белорусской армии в этом вопросе - боевой опыт россиян.

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Диспозиция| Фактор сдерживания агрессии! В армии активно обучают управлению беспилотными аппаратами

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