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Диспозиция | К чему могут привести решения Трампа и как избежать проблем в современных реалиях

29.01.2025

Дональд Трамп уже во многом оправдал ожидания, проявив себя на посту президента США как резкий, напористый и часто непредсказуемый политик в своих планах и решениях. Казалось бы, он стремится к миру и добру, но в его арсенале не последнюю роль играют ультиматумы, запреты и санкции. Логику новой администрации главы Белого дома нам ещё предстоит понять. Что касается сферы военной безопасности, можно утверждать: подобный стиль управления иногда приводит к серьёзным проблемам. Можно ли избежать таких проблем Беларуси? Ответ, безусловно, есть у специалистов в погонах, но его необходимо постоянно обновлять.

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Диспозиция | К чему могут привести решения Трампа и как избежать проблем в современных реалиях

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