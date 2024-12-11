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Диспозиция | Как Беларусь и Россия совместно строят эффективную оборону
11.12.2024
Минск и Москва строят единое оборонное пространство. Уже четверть века действует Договор о создании Союзного государства, который во многом регламентировал и структурировал вопросы взаимодействия в военной сфере. Появление этого документа стало следствием прочных связей между военнослужащими, которые не позволили разрушить существующие конструкции безопасности в Беларуси и России. Сотрудничество военных, безусловно, представляет собой четко выверенный процесс, но сегодня он не всегда идет планомерно. Часто приходится оперативно реагировать на новые угрозы еще до их появления. Фирменный стиль союзников заключается в том, чтобы поставить оппонента в тупик, лишив его возможности найти контраргументы. Так произошло и с комплексом "Орешник". О философии слияния оборонных потенциалов — проекте "Диспозиция".
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