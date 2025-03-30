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Диспозиция | Как Беларусь смотрит на "добрососедские" жесты Польши на нашей границе

30.03.2025

Очевидно, почему тезисы, озвученные Президентом на церемонии инаугурации относительно безопасности, люди в погонах восприняли как приказ. Его выполнение происходит в быстро меняющихся, причем в худшую сторону, условиях. Все усилия стабилизировать ситуацию в Украине разбиваются о нежелание некоторых стран Европы прекращать боевые действия. Центром тяжести наращивания войск и вооружений становятся соседние с Беларусью государства НАТО. О необъяснимой зависимости от воинственности и моделях нейтрализации горячего пыла — в проекте "Диспозиция".

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Диспозиция | Как Беларусь смотрит на "добрососедские" жесты Польши на нашей границе

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