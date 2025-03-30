Диспозиция | Как Беларусь смотрит на "добрососедские" жесты Польши на нашей границе

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Очевидно, почему тезисы, озвученные Президентом на церемонии инаугурации относительно безопасности, люди в погонах восприняли как приказ. Его выполнение происходит в быстро меняющихся, причем в худшую сторону, условиях. Все усилия стабилизировать ситуацию в Украине разбиваются о нежелание некоторых стран Европы прекращать боевые действия. Центром тяжести наращивания войск и вооружений становятся соседние с Беларусью государства НАТО. О необъяснимой зависимости от воинственности и моделях нейтрализации горячего пыла — в проекте "Диспозиция".

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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b8ef902-68ad-4b3f-b8e7-8f69b1d71742/conversions/53fb3a50-ae96-4777-a2bc-0ee028a67a41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b8ef902-68ad-4b3f-b8e7-8f69b1d71742/conversions/53fb3a50-ae96-4777-a2bc-0ee028a67a41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b8ef902-68ad-4b3f-b8e7-8f69b1d71742/conversions/53fb3a50-ae96-4777-a2bc-0ee028a67a41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b8ef902-68ad-4b3f-b8e7-8f69b1d71742/conversions/53fb3a50-ae96-4777-a2bc-0ee028a67a41-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Очевидно, почему тезисы, озвученные Президентом на церемонии инаугурации относительно безопасности, люди в погонах восприняли как приказ. Его выполнение происходит в быстро меняющихся, причем в худшую сторону, условиях. Все усилия стабилизировать ситуацию в Украине разбиваются о нежелание некоторых стран Европы прекращать боевые действия. Центром тяжести наращивания войск и вооружений становятся соседние с Беларусью государства НАТО. О необъяснимой зависимости от воинственности и моделях нейтрализации горячего пыла — в проекте "Диспозиция".