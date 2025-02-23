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Диспозиция | Минску важно остаться под мирным небом! Что для этого делает армия?
23.02.2025
Новый политический вектор накрыл мир с приходом к власти Трампа. Европа переживает как это отразится на её безопасности. Ведь теперь бывшие враги могут легко стать друзьями. И среди этих изменений Беларуси важно удержать наше мирное созидание.
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Диспозиция | Минску важно остаться под мирным небом! Что для этого делает армия?
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