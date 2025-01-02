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Диспозиция | Мы защитим мирное небо! Как белорусская армия готовится к вызовам и угрозам?
02.01.2025
Бессмысленной войны простые люди не хотят, особенно те, кто помнит страшные страницы истории. Беларусь помнит и знает цену миру! Сегодня в прицеле - топ-5 событий и явлений в армейской области. Все они связаны с Беларусью в 2024-м.
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