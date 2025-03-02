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В масс-медиа, политических кругах, блогерской среде энергично обсуждается разлад в Североатлантическом альянсе, заявления Трампа, 18-летние украинцы, которые могут оказаться на фронте. В этом потоке довольно рутинными воспринимаются вопросы боевой подготовки белорусской армии. Однако именно прозаичность ратной учебы - сегодня один из важнейших факторов стабильности и безопасности страны.

Диспозиция | О факторах стабильности и безопасности Беларуси

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