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Диспозиция | Пятилетка качества в армии: новый уровень оборонной подготовки и оперативности
03.02.2025
Объявление Президентом Лукашенко пятилетки качества в армии восприняли практически как приказ. Основные ресурсы для выхода на новый оборонный уровень - интеллект, управление, оперативность. Военных при выполнении задач ждёт сокращение сроков и увеличение дальностей и точности. Все эти установки внедряются в плоскости боевой подготовки.
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