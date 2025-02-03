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Диспозиция | Пятилетка качества в армии: новый уровень оборонной подготовки и оперативности

03.02.2025

Объявление Президентом Лукашенко пятилетки качества в армии восприняли практически как приказ. Основные ресурсы для выхода на новый оборонный уровень - интеллект, управление, оперативность. Военных при выполнении задач ждёт сокращение сроков и увеличение дальностей и точности. Все эти установки внедряются в плоскости боевой подготовки.

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Диспозиция | Пятилетка качества в армии: новый уровень оборонной подготовки и оперативности

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