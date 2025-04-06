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Диспозиция | Войска Германии на границе с Беларусью: чего ожидать?06.04.2025
Диспозиция | Белорусская армия и боевая подготовка04.04.2025
Диспозиция | Белорусская армия меняет стратегию и боевые порядки31.03.2025
Диспозиция | Как Беларусь смотрит на "добрососедские" жесты Польши на нашей границе30.03.2025
Диспозиция | Безопасность и конфликты: Беларусь в условиях глобальной нестабильности20.03.2025
Диспозиция| Фактор сдерживания агрессии! В армии активно обучают управлению беспилотными аппаратами12.03.2025
Диспозиция | Белоруски в погонах. Они делают страну и армию сильнее и красивее09.03.2025
Диспозиция | Дроны и ПВО: как меняется подход к защите воздушного пространства.02.03.2025
Диспозиция | О факторах стабильности и безопасности Беларуси02.03.2025
Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии?01.03.2025
Диспозиция | Минску важно остаться под мирным небом! Что для этого делает армия?23.02.2025
Диспозиция | 10 лет переговорам в Минске и 10 лет системе ПВО Беларуси и России16.02.2025
Диспозиция | Безопасность на первом месте! К чему стоит готовиться белорусской армии?09.02.2025
Диспозиция | Cпециалисты Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечают профессиональный праздник05.02.2025
Диспозиция | Пятилетка качества в армии: новый уровень оборонной подготовки и оперативности03.02.2025
Диспозиция | Выборы в Беларуси подтвердили: страна стремится к миру в регионе29.01.2025
Диспозиция | К чему могут привести решения Трампа и как избежать проблем в современных реалиях29.01.2025
Диспозиция | Выборы и боевая подготовка: как Беларусь реагирует на маневры соседних стран23.01.2025
Диспозиция | Белорусские военные укрепляют оборону и продолжают тренироваться на полигонах12.01.2025
Диспозиция | 2025-й год: чего ждать? Какими ответами обладает белорусская армия?05.01.2025
Диспозиция | Войска Германии на границе с Беларусью: чего ожидать?
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