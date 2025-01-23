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Диспозиция | Выборы и боевая подготовка: как Беларусь реагирует на маневры соседних стран

23.01.2025

Электоральная кампания в Беларуси странным образом резонирует с ростом количества учений в армиях соседних стран из Североатлантического альянса. "Кобра", "Храбрый грифон", "Свирепый волк" - какие только маневры не запланированы в нашем регионе. Нас откровенно приглашают ответить зеркальной активностью. Однако белорусский военный ответ совсем иной, и узнаем мы о нем в проекте "Диспозиция".

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Диспозиция | Выборы и боевая подготовка: как Беларусь реагирует на маневры соседних стран

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