Диспозиция | Выборы и боевая подготовка: как Беларусь реагирует на маневры соседних стран 23.01.2025

Электоральная кампания в Беларуси странным образом резонирует с ростом количества учений в армиях соседних стран из Североатлантического альянса. "Кобра", "Храбрый грифон", "Свирепый волк" - какие только маневры не запланированы в нашем регионе. Нас откровенно приглашают ответить зеркальной активностью. Однако белорусский военный ответ совсем иной, и узнаем мы о нем в проекте "Диспозиция".