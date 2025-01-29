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Диспозиция | Выборы в Беларуси подтвердили: страна стремится к миру в регионе

29.01.2025

Выборы в Беларуси, безусловно, разочаровали оппонентов нашего государства. Однако Минск не оставят в покое - слишком уж раздражаем Запад миролюбием. - Как будем отстаивать свои позиции? - Какова здесь роль армии?

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Диспозиция | Выборы в Беларуси подтвердили: страна стремится к миру в регионе

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