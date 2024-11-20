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Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности?
20.11.2024
Выборы в США на глазах меняют картину мира и войны на планете. При этом тенденция милитаризации Запада остаётся неизменной. Логику кратного увеличения вооружённых сил и закупки огромных партий оружия сложно объяснить. Точнее, невозможно. Однако с растущими контингентами НАТО приходится считаться. Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности? Рассмотрим эту тему в проекте "Диспозиция".
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