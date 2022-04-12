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Это другое | Беглые змагары хотят нажиться на военной операции в Украине

12.04.2022

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Это другое | Беглые змагары хотят нажиться на военной операции в Украине

Кому беда, кому мать родная. Наши беглые мастера махинаций как только почувствовали, что денежный вентиль для белорусских "политмигрантов" Запад подкрутил, решили заработать на специальной военной операции. Теперь все дружно собирают деньги беженцам, ВСУ и батальонам, которые и пороху не нюхали, но зато могут эффектно подыграть, ежели что по пойдет не по плану.

— Как Андрей Стрижак собирал деньги со всего мира и забирал их себе?

— Почему стареющий ресторатор Прокопьев решил построить бизнес на наёмничестве?

— Зачем охрана котлетницы Ти избивает людей в Варшаве?

И как сейчас живется беглым с тушонкой от Светы — СМОТРИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС.

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