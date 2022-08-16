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Это другое | ЕС финансирует терроризм в Украине и геноцид русских

16.08.2022

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Это другое | ЕС финансирует терроризм в Украине и геноцид русских

Европейский фонд мира вооружает Украину летальным оружием. Хотя организация должна была бы делать все чтобы сохранить мир... Вместо этого, она подбрасывает дрова в огонь.

С конца февраля еврочиновники своим решением выделили "незалежной" почти 2,5 млрд евро на закупку летального оружия. Получается, ЕС финансирует терроризм в Украине и геноцид русских.

Ксения Лебедева рассказывает подробности в своей авторской программе "Это Другое".

Это другое

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