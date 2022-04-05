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Это другое | На Западе нет нацизма? Преступления под ширмой американской "демократии"

05.04.2022

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Это другое | На Западе нет нацизма? Преступления под ширмой американской "демократии"

Запад уверяет, что в Украине нет нацизма. При этом молчит о том, как скрывал военных преступников.

  • Католическая церковь жалела фашистов и создавала для них пути побега?

  • "Ястребы Даугавы": американский резерв нацистских коллаборационистов.

  • Расцвет нацизма в Украине 21 века.

  • Следы коричневой чумы по сей день не дают покоя тем, кто против бесчеловечной идеологии.

  • Как так получилось, что чума XX века жива и в XXI веке?

Об этом - в авторском проекте Ксении Лебедевой "Это другое".

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