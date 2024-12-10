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Это другое | Асад покинул Сирию, а армия предпочла переодеться в гражданское. При чем тут США?
10.12.2024
Там такой замес, что это только начало, мне кажется, сейчас начнется борьба за власть. Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в Сирии. "Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!" ▪️ Как приход оппозиции к власти связан с побегом ООН из страны? ▪️ Сирия - желанная сфера влияния не одного государства? Ещё больше подробностей смотрите в проекте Ксении Лебедевой.
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