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Это другое | Отключение от БРЭЛЛ вызвало резкий рост цен на продукты и электроэнергию в Прибалтике

18.02.2025

Подорожание продуктов питания и электроэнергии - такой результат спустя неделю после выхода из БРЭЛЛ получили жители стран Прибалтики. При этом европейские чиновники отмечали этот день как день независимости от России, а выглядело это как день победы над здравым смыслом. То, что решение отключиться от БРЭЛЛ носит чисто политический характер, понимают все. Однако личные амбиции и желание доминировать у Прибалтики вышли на первое место. По оценкам экспертов, урон понесёт вся экономика прибалтийских стран.

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Это другое | Отключение от БРЭЛЛ вызвало резкий рост цен на продукты и электроэнергию в Прибалтике

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