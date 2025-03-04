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Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани

04.03.2025

Миротворческая дипломатия Дональда Трампа, казалось, была готова к новым свершениям, но что-то пошло не так. Ожидания не совпали с реальностью, и теперь мы наблюдаем, как все это захлебывается. После недавнего шоу в Овальном кабинете становится очевидно, что Трамп не намерен сдаваться и вернется к переговорам только после публичного извинения. Европейский саммит подарил Зеленскому надежду, однако конкретных предложений так и не поступило. Одной поддержкой гинеколога Фон дер Ляйен русских не одолеешь, ведь Зеленский говорит о мире, но требует вооружения. Подробности смотрите в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".

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Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани

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