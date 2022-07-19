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Это другое | Кого вернули? Итоги обмена пленными между Россией и Украиной
19.07.2022
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Это другое | Кого вернули? Итоги обмена пленными между Россией и Украиной
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Все помнят про обмен пленными между Россией и Украиной?
Так вот некоторые из тех, кто якобы защищал Азовсталь и вернулся на родину, рассказывают такое, что, кажется, совсем уж потеряли границы с реальностью, и, кроме своей жизни, не ценят другие.
К сожалению, на волю выпустили и профессиональных убийц, для них человек - это цель, которую рано или поздно придётся уничтожить.
Напомним, что сейчас среди пленных есть и бойцы антибелорусского батальона Калиновского. Об их судьбе пока мало что известно, но мы ждем свежих новостей...
О том, кого вернули Украине, Ксения Лебедева расскажет в проекте "Это другое"