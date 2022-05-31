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Это другое | Комментарии и воспоминания очевидцев Мариупольского котла

31.05.2022

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Это другое | Комментарии и воспоминания очевидцев Мариупольского котла

История с "Азовсталью" и базирующимся там нацбатальоном "Азов" не завершилась, а лишь набирает обороты, так как теперь с каждым, кто принимал участие в преступных операциях по уничтожению гражданского населения Донбасса, работает следствие.

Эти люди (хотя таковыми их сложно назвать) совершали военные преступления. Это такие зверства, как уничтожение снайперами "Азова" детей в возрасте от 3 до 5 лет. По показаниям очевидцев, их просто отстреливали, как животных, то же касалось и людей в возрасте.

Ксения Лебедева раскрывает эту тему и показывает комментарии очевидцев Мариупольского котла.

Это другое