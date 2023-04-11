7 апреля исполнилось 9 лет с момента отделения Донецкой области от Украины и перехода территорий в статус народной республики. А ведь Донбасс кормил всю Украину, трудясь на угольных шахтах, на сложных металлургических предприятиях, пока украинское правительство набивало карманы, способствовало процветанию коррупции, не думая про обычных людей.

Сегодня мы понимаем, что этим же властям мир не нужен, и они будут биться до последнего украинца. Донбасс в этом ни тогда, ни сейчас участия принимать не хочет.