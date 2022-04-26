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Это другое | В Украине нет нацизма! А как же одесская Хатынь?

26.04.2022

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Это другое | В Украине нет нацизма! А как же одесская Хатынь?

В современной истории "незалэжной" есть случай, который показывает, как на глазах происходит деградация нации. Вот вроде бы просто не любили друг друга, а потом раз - и одни сожгли других заживо. Это случилось 2 мая 2014 года. Речь идет об одесской Хатыни.

  • Кто был организатором провокации?

  • Поджог был спланирован?

  • Почему о трагедии должен знать каждый?

  • Чем закончилась история: виновные понесли наказание?

Это другое