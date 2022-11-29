Это другое | НАТО руками Украины ведет информационную войну против Беларуси. Часть 2

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Это другое | НАТО руками Украины ведет информационную войну против Беларуси. Часть 229.11.2022
Это другое|Микроавтобус со взрывчаткой: какие цели преследовали организаторы и при чем тут Украина?08.04.2025
Это другое | Союзная безопасность | Противодействие агрессии | Военно-техническое сотрудничество01.04.2025
Это другое | Годовщина трагедии в "Крокус Сити Холле" | Подвиг двух белорусов18.03.2025
Это другое | Переговоры Делегаций США и Украины | Шоу в Овальном кабинете11.03.2025
Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани04.03.2025
Это другое | Три года СВО | Жизнь на оккупированных территориях | Трамп и Путин против Зеленского25.02.2025
Это другое | Отключение от БРЭЛЛ вызвало резкий рост цен на продукты и электроэнергию в Прибалтике18.02.2025
Это другое | Армия Украины: от защитников народа к карательной силе11.02.2025
Это другое |В НАТО хотят избавиться от Зеленского! |Когда будут переговоры между Россией и Украиной?04.02.2025
Это другое| ЕС не признаёт победы Лукашенко? Беларуси фиолетово их мнение!28.01.2025
Это другое| Что ждет мир с приходом Трампа? Какие политические изменения ожидают Украину и весь мир?21.01.2025
Это другое | Трамп и его амбиции: как политические игры США влияют на глобальные конфликты?14.01.2025
Это другое | Запад боится услышать правду. Помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе07.01.2025
Это другое | Разрешение конфликта между Украиной и Россией: когда наступит мир? Итоги 202426.12.2024
Это другое | Химическое оружие и расстрел без суда. Чем прославилась украинская армия и наемники?17.12.2024
Это другое | Асад покинул Сирию, а армия предпочла переодеться в гражданское. При чем тут США?10.12.2024
Это другое | Грузия - это новая Украина? Что происходит в стране и почему начались протесты03.12.2024
Это другое | Запад настаивает на эскалации конфликта между Россией и Украиной. Что будет дальше?26.11.2024
Это другое | Украине разрешили наносить удары дальнобойными ракетами по России. Чем это чревато?19.11.2024
Это другое | Почему члены НАТО стремятся в БРИКС12.11.2024
Это другое | НАТО руками Украины ведет информационную войну против Беларуси. Часть 2
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Информационно-психологические кампании, развернутые против Беларуси и России, разрабатывались и курируются при участии специалистов не только из спецслужб США и Великобритании, но и других ведущих стран НАТО.
Ксения Лебедева и интернациональная хакерская команда BEREGINI собрали много доказательств связи информационных спецподразделений Украины с НАТО.
Против нас уже давно воюет военный контингент вооруженный правильно подобранным словом для конкретной аудитории и бьет в самое больное место, заранее его вычислив в местных чатах.
Вторая часть расследования.