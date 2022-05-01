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Это другое | Теперь каждый "неугодный" в Европе может стать врагом

01.05.2022

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Это другое | Теперь каждый "неугодный" в Европе может стать врагом

Страны - соседки Беларуси продолжают упражняться в том, кто лучше сможет продемонстрировать своим хозяевам, что они достойны грантов, дотаций и вообще, что они идеальные пресмыкающиеся.

Латвийское правительство лишает работы и средств к существованию своих же граждан, а на границе могут поставить штамп шпиона и просто молча аннулировать визу

История, мягко говоря, абсурдная, в которой не обошлось без спецслужб и их штампов времен холодной войны и бездоказательных обвинений. Но для правительства Латвии это другое...

Это другое