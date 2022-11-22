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Это другое | НАТО руками Украины ведет информационную войну против Беларуси. Часть 1

Ксения Лебедева и интернациональная хакерская команда "Берегини" собрали много доказательств связи информационных спецподразделений Украины с НАТО.

  • Как Украина поддерживала белорусский переворот?
  • Фабрика фейков и вбросов: как выискивают слабых и политически незрелых белорусов в социальных сетях?
  • Кто стравливает белорусов и россиян в интернет пространстве?

Первая часть расследования.

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