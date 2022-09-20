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Это другое | В поисках "лучшей жизни" - в Нидерландах у белоруса отобрали паспорт и не пускали домой

В Нидерландах у белоруса отобрали паспорт и не отпускали на родину. Как вам такой подход в так называемой цивилизованной стране, где процветают однополые браки и бесконтрольный наркотрафик? 20-летний парень вернулся на родину, оценив европейские ценности. Теперь считает, что "Беларусь - на вершине европейского развития".

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