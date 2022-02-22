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Это другое | Возвращение в Беларусь админа чатов "97%" Татьяны Курилиной

22.02.2022

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Это другое | Возвращение в Беларусь админа чатов "97%" Татьяны Курилиной

Она не так известна, как Роман Протасевич или экстремист-пропагандист Путило, но она была одной из ключевых фигур в зачищенных чатах "97%". Татьяна Курилина вернулась домой!

Это другое