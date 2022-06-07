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Это другое | Жизнь людей vs санкции: что выберет Запад?

07.06.2022

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Это другое | Жизнь людей vs санкции: что выберет Запад?

Обычные американцы, немцы, поляки, молдоване пересаживаются на велосипеды и начинают экономить на еде. Санкции, которые ввели ЕС и США против Беларуси и России - это просто УНИЧТОЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ЛЮДЕЙ.

Вслед за удорожанием газа выросли цены на удобрения, зерно и другое продовольствие. И если в каких-то странах Запада этого еще не ощутили, то все еще впереди.

Это другое