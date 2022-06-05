Лебедева LIVEГлавный эфирПо формеПонятная политикаЭто другоеСкриншотДиспозицияНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойВокруг планетыТрендыКатюшин расчетПлощадкаПлан БСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Главный эфир | 05.06.2022

05.06.2022

Выпуски

21 видео

Главный эфир | 05.06.2022

  • Инвестировать в здоровье, невзирая на прессинг. Повышенное внешнее давление - не повод опускать руки.
  • Товарооборот с Ленинградской областью - 700 млн долларов. Какие возможности открывает уход конкурентов и существует ли оптимальная формула поддержки бизнеса?
  • Что будет значить для Европы шестой пакет санкций? Ущерб от нефтяного эмбарго станет катастрофическим.
  • Уголовноедело за инакомыслие. Тюрьма за посты в соцсетях грозит жителю Польши.
  • Закрыть рот своим и поиздеваться над приезжими. Так ли радушно Варшава принимает переселенцев из Украины?
  • Где правда, а где эффект Денисовой? Когда фейки ушли в тираж, лживый источник можно стирать.
  • Фестиваль в Гродно собрал представителей различных национальных культур.
  • В основе единства - вера. На 1030-летие православия в Беларуси Патриарх Кирилл возглавил литургию в Полоцке.
Главный эфир