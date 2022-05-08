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Главный эфир | 08.05.2022
08.05.2022
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Главный эфир | 08.05.202208.05.2022
Главный эфир | 15.12.202415.12.2024
Главный эфир | 08.12.202408.12.2024
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
Главный эфир | 11.08.202411.08.2024
Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 28.07.202428.07.2024
Главный эфир | 08.05.2022
8 мая - День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. День символов, которые нас объединяют. Это наша идентификация, наше прошлое и наше будущее. Торжественный ритуал на площади Госфлага в Минске. Президент скажет: мы гордимся своими символами и историей, и в этом наша сила!
Беларусь помнит Победу в Великой Отечественной войне. Но 9 Мая в этом году не просто историческая дата, а напоминание и предупреждение, учитывая ситуацию и в мире, и совсем рядом - на соседской земле. Ключевое действо 9мая в 11 часов - праздничное шествие поколений.
Цвет победы – красный. Наш флаг на фоне мирного неба и гимн устами свободных белорусов. Чествуем государственные символы накануне 9 Мая. Торжество, которое объединяет все поколения героев-победителей. Что ждет белорусов и гостей в большой праздник.
Окунуться в атмосферу, заступая на пост памяти. Вахту у Вечного огня в Брестской крепости за 50 лет несли почти 100 тысяч человек.
Творить величайшее благо продолжает с небес. Владыка Филарет замер в металле на соборной площади. Какую еще святыню почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси планируют в новом микрорайоне Минска?