Главный эфир | 08.05.2022

8 мая - День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. День символов, которые нас объединяют. Это наша идентификация, наше прошлое и наше будущее. Торжественный ритуал на площади Госфлага в Минске. Президент скажет: мы гордимся своими символами и историей, и в этом наша сила!

Беларусь помнит Победу в Великой Отечественной войне. Но 9 Мая в этом году не просто историческая дата, а напоминание и предупреждение, учитывая ситуацию и в мире, и совсем рядом - на соседской земле. Ключевое действо 9мая в 11 часов - праздничное шествие поколений.

Цвет победы – красный. Наш флаг на фоне мирного неба и гимн устами свободных белорусов. Чествуем государственные символы накануне 9 Мая. Торжество, которое объединяет все поколения героев-победителей. Что ждет белорусов и гостей в большой праздник.

Окунуться в атмосферу, заступая на пост памяти. Вахту у Вечного огня в Брестской крепости за 50 лет несли почти 100 тысяч человек.