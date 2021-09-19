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Главный эфир | 19.09.2021

19.09.2021

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Главный эфир | 19.09.2021

  • 17 cентября встречаем с четкими границами на карте и красной датой в календаре.
  • Чем сейчас дорожат свободные белорусы на своей земле?
  • Польский гнет остался в прошлом - как страшный сон живых свидетелей.
  • Право игнорируется, границы нестабильности расширяются. С какими вызовами сталкивается ОДКБ и ШОС.
  • Почему Запад заварил кашу, но не кормит мигрантов? Чем чреваты голодные бунты на границе.
  • Пока Незалежная готовит закрытые тюрьмы для беженцев, Беларусь принимает ее детей.
  • Вакцинация равно дискриминация? COVID-паспорта провоцируют новые бунты в Европе.
  • Беларусь начинает четвертый раунд против вируса. И что делать, если двое на одного. Медики об особенностях лечения.
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