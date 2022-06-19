3.78 BYN
3.00 BYN
3.42 BYN
- Время быть самостоятельными. Импортозамещение в эпоху санкций – стратегически важная задача. Европа предпочитает опухнуть, пока Минск осваивает новые рынки.
- Байдена злят вопросы о военной помощи Киеву. Миллиарды, идущие на смерть… Мирный Донецк под огнем артиллерии. Независимый взгляд с места событий и слепая журналистика Германии.
- Исторический щит - резолюция. В Минске подвели итоги международной парламентской конференции.
- Не допустить пересмотра итогов Второй мировой и препятствовать реабилитации нацизма.
- Жуткие события восстановит фильм АТН «Расстрелянное детство».