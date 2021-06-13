Лебедева LIVEТрендыКатюшин расчетПлощадкаПлан БДиспозицияПо формеВокруг планетыНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойПонятная политикаЭто другоеГлавный эфирСкриншотСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПА

Главный эфир | 13.06.2021

13.06.2021

Выпуски

21 видео

Главный эфир | 13.06.2021

  • Кому выгодно убрать белорусскую фигуру с экономического поля? И что ответит беглым и диаспорам народ?
  • Как запад хочет перекрыть выгодные потоки, но у рек инвестиций давно привычное русло. Под "Великий камень" вода течет. Новации в бизнес-климате для самого масштабного китайско-белорусского проекта.
  • Развели на сенсационные откровения. Планы госпереворота из уст литовского политика.
  • Когда карты вскрыты, остается только мстить. Это так по-европейски. Польский режим берет в заложники журналиста.
  • Киев, пытаясь замолчать провал, в самый интересный момент выдергивает шнур из розетки. Покажем то, о чем предпочитают молчать на украинском ТВ.
  • От налаживания связей до рекордных контрактов. Форуму регионов Беларуси и России снова быть.
Главный эфир