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Главный эфир | 27.06.2021

27.06.2021

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Главный эфир | 27.06.2021

  • Дисциплина - лучшая таблетка от любого давления.
  • Ищем точки роста в Гродненской области без закрытых тем и объектов.
  • Молоко, рапс, древесина – живая валюта, которой нет места в зоне евро. Запад в ожидании голодных страданий белорусов. Все как 80 лет назад.
  • Потомкам варваров четкий месседж из стен Брестской крепости.Посыл один – мы Родину не отдадим.
  • Когда плевать на чужих и своих. Экономические санкции или обезьяньи шалости с гранатой.
  • "Площадка". Рассудительные белорусы еще даже не достали свой пакет с пакетами, а в Европе уже пахнет последствиями.
  • Кто первый завоет из-за ограды, выстроенной недалекими политиками? И нужно ли переориентировать товарные потоки? Как поменяется экспортная картина?
  • Уточните, что вам НАТО? Вояки без цели, но с прицелом на деструктив. Для бомб разве нужен повод?
  • Фантазии горячих голов непредсказуемого альянсаможет остудить один поход на MILEX. Десятки контрактов и сотни партнерских решений. Нам есть что показать и чем ответить.
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