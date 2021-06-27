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Главный эфир | 27.06.2021
27.06.2021
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Главный эфир | 27.06.202127.06.2021
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
Главный эфир | 11.08.202411.08.2024
Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 28.07.202428.07.2024
Главный эфир | 21.07.202421.07.2024
Главный эфир | 14.07.202414.07.2024
Главный эфир | 27.06.2021
- Дисциплина - лучшая таблетка от любого давления.
- Ищем точки роста в Гродненской области без закрытых тем и объектов.
- Молоко, рапс, древесина – живая валюта, которой нет места в зоне евро. Запад в ожидании голодных страданий белорусов. Все как 80 лет назад.
- Потомкам варваров четкий месседж из стен Брестской крепости.Посыл один – мы Родину не отдадим.
- Когда плевать на чужих и своих. Экономические санкции или обезьяньи шалости с гранатой.
- "Площадка". Рассудительные белорусы еще даже не достали свой пакет с пакетами, а в Европе уже пахнет последствиями.
- Кто первый завоет из-за ограды, выстроенной недалекими политиками? И нужно ли переориентировать товарные потоки? Как поменяется экспортная картина?
- Уточните, что вам НАТО? Вояки без цели, но с прицелом на деструктив. Для бомб разве нужен повод?
- Фантазии горячих голов непредсказуемого альянсаможет остудить один поход на MILEX. Десятки контрактов и сотни партнерских решений. Нам есть что показать и чем ответить.