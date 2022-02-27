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Главный эфир | 27.02.2022
27.02.2022
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Главный эфир | 27.02.202227.02.2022
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
Главный эфир | 11.08.202411.08.2024
Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 28.07.202428.07.2024
Главный эфир | 21.07.202421.07.2024
Главный эфир | 14.07.202414.07.2024
Главный эфир | 27.02.2022
- Белорусы определили фундамент государства. Репортажи о том, как голосовала страна, прямые включения с подсчета голосов, из информационного центра, гости в студии в прямом эфире.
- Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов на участке после голосования на референдуме по Конституции. Много было сказано по ситуации в соседней стране. Вынужденно. Уж очень много домыслов звучит про Беларусь в контексте этого "не нашего" конфликта.
- На белорусско-украинской границе запланированы переговоры российской и украинской стороны. На месте событий работает съемочная группа.