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Главный эфир | 27.02.2022

27.02.2022

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Главный эфир | 27.02.2022

  • Белорусы определили фундамент государства. Репортажи о том, как голосовала страна, прямые включения с подсчета голосов, из информационного центра, гости в студии в прямом эфире.
  • Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов на участке после голосования на референдуме по Конституции. Много было сказано по ситуации в соседней стране. Вынужденно. Уж очень много домыслов звучит про Беларусь в контексте этого "не нашего" конфликта.
  • На белорусско-украинской границе запланированы переговоры российской и украинской стороны. На месте событий работает съемочная группа.
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