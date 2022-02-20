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Главный эфир | 20.02.2022
20.02.2022
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Главный эфир | 20.02.202220.02.2022
Главный эфир | 01.12.202401.12.2024
Главный эфир | 24.11.202424.11.2024
Главный эфир | 17.11.202417.11.2024
Главный эфир | 10.11.202410.11.2024
Главный эфир | 03.11.202403.11.2024
Главный эфир | 27.10.202427.10.2024
Главный эфир | 20.10.202420.10.2024
Главный эфир | 13.10.202413.10.2024
Главный эфир | 06.10.202406.10.2024
Главный эфир | 29.09.202429.09.2024
Главный эфир | 22.09.202422.09.2024
Главный эфир | 08.09.202408.09.2024
Главный эфир | 01.09.202401.09.2024
Главный эфир | 25.08.202425.08.2024
Главный эфир | 18.08.202418.08.2024
Главный эфир | 11.08.202411.08.2024
Главный эфир | 04.08.202404.08.2024
Главный эфир | 28.07.202428.07.2024
Главный эфир | 21.07.202421.07.2024
Главный эфир | 14.07.202414.07.2024
Главный эфир | 20.02.2022
- "Стратегическое сдерживание" на воде, суше и в воздухе. Лукашенко и Путин приняли участие в маневрах. Какие оценки получили военные за самый сложный эпизод "Союзной решимости"?
- Агрессор не явился, а украинская армия уже несет потери. От истерики Запада идет пена. Донбасс под обстрелом, но Западу плевать на детей. Сколько Киев теряет на фоне эскалации и для чего нужны вбросы о запрете транзита белорусского калия?
- Организация электорального процесса глазами миссии СНГ. Референдум для них - крайний рубеж. На что идут беглые, чтобы не лишиться финансирования. Выводим "нечестных людей" на чистую воду.
- Серебряный прыжок и вторая награда Беларуси. Фристайлистку Анну Гуськову с оркестром встречают на родине. Церемония закрытия зимних Игр в Пекине и олимпийские воспоминания 20-летней давности.