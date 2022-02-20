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Главный эфир | 20.02.2022

20.02.2022

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Главный эфир | 20.02.2022

  • "Стратегическое сдерживание" на воде, суше и в воздухе. Лукашенко и Путин приняли участие в маневрах. Какие оценки получили военные за самый сложный эпизод "Союзной решимости"?
  • Агрессор не явился, а украинская армия уже несет потери. От истерики Запада идет пена. Донбасс под обстрелом, но Западу плевать на детей. Сколько Киев теряет на фоне эскалации и для чего нужны вбросы о запрете транзита белорусского калия?
  • Организация электорального процесса глазами миссии СНГ. Референдум для них - крайний рубеж. На что идут беглые, чтобы не лишиться финансирования. Выводим "нечестных людей" на чистую воду.
  • Серебряный прыжок и вторая награда Беларуси. Фристайлистку Анну Гуськову с оркестром встречают на родине. Церемония закрытия зимних Игр в Пекине и олимпийские воспоминания 20-летней давности.
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