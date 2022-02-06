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Главный эфир | 06.02.2022

06.02.2022

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Главный эфир | 06.02.2022

  • От внутренней повестки до большой геополитики! Огненный разговор Лукашенко и Соловьева.
  • Горячие события августа 20-го, Союзное государство. Ответим всем про ценность страны, кто переживает за суверенитет накануне референдума. Участки для голосования сформированы, а почему отказались от практики за рубежом?
  • Обсуждение основных поправок и дополнений в Конституцию продолжается.
  • С-400 - лекарство от НАТО. Подразделения ПВО прибыли в Беларусь. Как проходит подготовка к учениям «Союзная решимость»? И за счет кого пытается обострить ситуацию Североатлантический Альянс?
  • Литва отрезает выход к морю, Киев залетает беспилотниками. У Беларуси и России достаточно средств, чтобы нивелировать любые угрозы.
  • Встречу выпускников прерывает «омикрон». Что изменилось с новым штаммом: он заразнее, но…
  • Почему до мировых элит только сейчас начинает доходить, что локдауны сработали в минус.
  • Игры-2022. XXIV зимние Олимпийски игры официально открыты! 29 белорусских спортсменов поборются за награды.
  • Как встретила Поднебесная атлетов и журналистов? Олимпийский бамбуковый мишка приглашает лучших на пьедестал.
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